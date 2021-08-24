МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика РФ восстанавливается, у государства есть возможность дополнительно поддержать тех, кто нуждается в помощи. Путин сообщил о снижении безработицы в России

"Сейчас наша экономика восстанавливается, благодаря этому мы можем в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства — детей, многодетные семьи, пенсионеров", — сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".

Однако после этапа восстановления экономики важно, чтобы не наступила пауза, отметил президент. "Принципиально важно, чтобы после этапа восстановления… не наступила пауза какая-то", — сказал Путин.

Он отметил, что этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути.

"Практически все сделано с точки зрения восстановления", — подчеркнул президент. Путин поддержал ряд инициатив по стимулированию снижения цен

Глава государства отметил необходимость добиться устойчивого и качественного роста российской экономики на долгосрочный период. "Обращаю внимание правительства, нужно добиться, чтобы рост экономики приобрел устойчивый, качественный и долгосрочный характер. Чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места", — сказал он.

Решения по поддержке граждан и экономики нужно принимать оперативно, россияне должны быть увернены в завтрашнем дне и своей безопасности, заключил Путин.

"Дети, родительская любовь, солидарность поколений — безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. И чтобы в России рождалось как можно больше детей, людям, семье, конечно же, нужен достаток, хорошая работа, доступное жилье, образование, здравоохранение и надежные социальные гарантии. И что очень важно — надежность в завтрашнем дне, в том, что безопасность страны, безопасность наших детей, наших граждан будет надежно защищена от любых угроз, что Россия будет развиваться стабильно, последовательно, что все позитивные достижения и результаты, которых мы добились, не будут растрачены, а, напротив, будут только преумножаться", — сказал он.