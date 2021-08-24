МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС. Путин призвал запустить новую программу переселения из аварийного жилья

"Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизма своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении чрезвычайных ситуаций", — заявил Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

На защиту лесов и борьбу с пожарами в России будет выделено 24 миллиарда рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим на эти цели еще 24 миллиарда рублей", — сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".

По его словам, это будет обозначать стопроцентное выполнение обязательств федеральных властей по выплате субвенций регионам, но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели.