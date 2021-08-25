МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в августе снизился на 0,7% в добыче полезных ископаемых и не изменился в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата. Промпроизводство в России в июле выросло на 6,8% в годовом выражении

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в августе 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых – (-0,7%); в обрабатывающих производствах – 0,0%", — говорится в сообщении.

В августе экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10%, и удовлетворительной — 76%, в обрабатывающих производствах — 12% и 73% соответственно.

Число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превысило число оптимистов в добыче полезных ископаемых на 1 процентный пункт, в обрабатывающих производствах — на 3 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 17% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 25%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода, в добыче полезных ископаемых на 10 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 18 процентных пунктов.