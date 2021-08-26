МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Минтруд планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, пишут "Известия". Пенсионерам разъяснили порядок получения единовременной выплаты

Заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина пояснила изданию, что изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Сейчас семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут — а по новым правилам, при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом.

"Как и в прошлом году, Минтруд постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки. С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет, а также в правила предоставления выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года", — пояснила замминистра.

Размер пособий на детей от трех до семи лет варьируется в зависимости от доходов семьи и составляет от 50% до 100% прожиточного минимума в субъекте. Размер выплат для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и родителей, в одиночку воспитывающих детей от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.

Изменения стали ответом на обращение "Совета матерей", куда поступали жалобы по этой теме. Решения Минтруда по коррекции правил поддерживают в Госдуме.

Чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.

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