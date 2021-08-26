МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина. Министр труда пояснил, когда пенсионеры получат выплату в 10 тысяч рублей

"Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", — сказала Баталина на совещании "Единой России" по реализации указа президента "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".

Выплату также получат семьи, получающие пенсию по потере кормильца, добавила она.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре.

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