МОСКВА, 27 авг – ПРАЙМ. Зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская может быть назначена послом России в Кабо-Верде. Об этом РБК рассказали два источника в Госдуме. В Госдуме хотят ввести новую льготу для работающих пенсионеров

Как уточнил один из собеседников издания, в самое ближайшее время комитет может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры, документы на нее уже готовы.

Полномочия депутатов Госдумы седьмого созыва истекают в этом году.

Послов России назначает президент по согласованию с Госдумой и Советом Федерации. Кандидатуры рассматриваются профильными комитетами палат. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны агреман.

Официального подтверждения информации нет, сама Поклонская это не комментировала.

Республика Кабо-Верде, или республика Зеленого Мыса — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население составляло 560 тысяч человек.

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