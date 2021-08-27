МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда рассчитывается почти во всех странах, не дает работодателям устанавливать слишком низкие зарплаты и сдерживает рост уровня бедности, заявил РИА Новости директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя инициативу об отмене МРОТ. В Госдуме оценили идею отказа от МРОТ

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров.

Эксперт отметил, что, по его мнению, анахронизмом является прожиточный минимум, а в мире уже применяется расширенный индикатор — уровень бедности.

"С точки зрения МРОТ, я скажу, что это достаточно полезный социальный индикатор, и главное, что он никому не мешает, он не приносит никаких экономических дефектов. МРОТ считают практически во всех странах, другое дело, что считают его по-разному", — пояснил Остапкович.

Он рассказал, что в США, Норвегии и ряде других стран считают почасовой МРОТ, а не ежемесячный, также во многих странах МРОТ рассчитывают по видам деятельности, так как каждый вид деятельности отличается по инновациям, трудозатратам, уровню знаний. В ПФР разъяснили, кому положена ежемесячная денежная выплата

МРОТ в РФ также завязан на расчет разных социальных индикаторов, чего практически нет в других странах, обратил внимание эксперт. При этом он считает, что за разные деяния сложно считать штраф одинаково от уровня МРОТ, и от таких расчётов, по мнению эксперта, действительно можно уходить.

Главное, что сегодня МРОТ не позволяет предпринимателям даже в депрессивных регионах платить своим сотрудникам меньше установленной величины, напомнил эксперт. Если МРОТ будет отменен, работодатели смогут платить зарплаты в 5-8 тысяч рублей, и люди все равно пойдут на эту работу в регионах, где есть сложности с трудоустройством, полагает он.

"Что мы получим — через квартал Росстат отчитается о росте уровня бедности", — подытожил Остапович, отметив, что МРОТ в этом плане является ограничителем для работодателей.