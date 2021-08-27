МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Грантовая поддержка фонда культурных инициатив в следующем году составит 8 миллиардов рублей, а после — 10 миллиардов рублей, причём число заявок сегодня уже превысило сумму более чем на 84 миллиарда, сообщил первый замглавы администрации президента РФ, председатель координационного комитета фонда культурных инициатив Сергей Кириенко. Чукотка стала лидером по расходам на культуру среди регионов в 2020 году

"В этом году уже 3,5 миллиарда рублей выделено на это президентом, на следующий год у нас уже 8 миллиардов рублей. Там начинается очень быстрый рост на самом деле. Потом 10 миллиардов рублей", — сказал Кириенко на "Российской креативной неделе".

Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что запуск фонда "это точно совпадение запроса", потому что конкурс был объявлен в середине июня, но уже превысил показатели фонда президентских грантов.

"Любопытно, у нас за эти 1,5 месяца количество заявок превысило все, что максимально собирал фонд президентских грантов за один конкурс, за одну грантовую сессию — 12,5 тысячи заявок на общий объём порядка 84 миллиарда рублей", — подчеркнул Кириенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Прием заявок на участие в конкурсе грантов президента РФ для реализации проектов в области культуры и искусства стартовал 15 июня и продлился до 30 июля. Участники конкурса смогли представить проекты по восьми направлениям: "Великое русское слово", "Культурный код", "Нация созидателей", "Я горжусь", "Молодые лидеры", региональный аспект — "Место силы", история страны и тема многонациональной культуры и многонационального народа. Всего на реализацию проектов выделят гранты на 5 миллиардов рублей: 3,5 миллиарда — из фонда культурных инициатив, 1,5 миллиарда — из фонда президентских грантов.