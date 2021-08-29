МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Пусть для тех, кто ищет новую работу после того, как давно этим не занимался, можно разбить на пять основных этапов, рассказала "АиФ" бизнес-тренер и эксперт по управлению человеческими ресурсами Нурия Архипова. Названы критерии, по которым россияне выбирают работу

По ее словам, первое, с чего нужно начать, — эмоциональная разгрузка. Есть одно простое упражнение — нужно поделить лист бумаги на четыре части. В верхнем левом углу написать "Мои преимущества", в нижнем левом углу — "мои минусы". В верхнем правом углу — сколько вы хотите получать в месяц и кем хотите работать, в нижнем правом — сколько денег вам реально нужно в месяц и кем вы можете работать.

Следующий этап — оценка ситуации на рынке. Необходимо изучить вакансии из личной матрицы: возможные должности, в которых человек может работать или начать свою карьеру в компании, и желаемые должности — к которым он стремится. Вероятно, здесь добавятся в поиск и конкретные компании, в которые очень хочется попасть.

Далее идет резюме. Оно должно быть коротким — не более одного листа А4 — а информация в нем — емкой. Также не стоит слишком приукрашивать себя. Фото должно быть в строгом, деловом формате. Исследование показало, что нужно делать компаниям для удержания персонала

Для поиска работы можно использовать несколько путей. Первый — специальные сайты. Второй — по знакомству: следует поставить всех сопричастных в известность о поиске нового места. Кроме того, можно использовать личные страницы в социальных сетях — чтобы обращаться ко всем и любыми возможными методами.

Еще один метод поиска — центры занятости населения, где можно пройти переобучение, прослушать курсы по переподготовке, обучиться азам профессий, пройти бесплатное тестирование, посетить тренинги и пообщаться с HR.

На собеседовании с потенциальным работодателем следует уделить внимание тем полезным навыкам и умениям, которые были получены ранее, например, во время учебы, на прежнем месте работы, на курсах повышения квалификации, если все это имело место. Следует назвать те цели, которые претендент хотел бы достичь в данной компании, отдельный момент — это заинтересованность в профессиональном росте и стабильности, которые человек связывает с работой в определенной организации.

"Будьте в меру активны, поэтому тоже задавайте вопросы: например, можно поинтересоваться деятельностью компании, ее планами, возможностями, которые предоставляются сотрудникам, а также обязательно уточните размер заработной платы.

Не надо пересказывать резюме, врать, особенно о несуществующем опыте работы или каких-то навыках. Категорически запрещается поднимать тему, что вы чего-то не умеете или не знаете — а если вы действительно чего-то не умеете, значит, нужно донести до работодателя, что вы всегда готовы учиться новому", — посоветовала эксперт.

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