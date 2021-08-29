МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Одну из самых высоких зарплат в августе предлагают сварщику-аргонщику в Московской области — до 150 тысяч рублей в месяц — в его обязанности будет входить сварка металлоконструкций, проведение слесарных работ и контроль отгружаемой продукции. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса "Работа.ру", изучивших более 3 тысяч вакансий в сфере российского производства. Эксперт рассказала, как найти работу тем, кто давно этим не занимался

Столько же, сколько сварщик, может зарабатывать инженер-конструктор в Санкт-Петербурге, а также главный инженер проекта в Екатеринбурге.

До 110 тысяч рублей может получать еще один специалист из Екатеринбурга — столяр на мебельном производстве. Он будет изготавливать мебель из массива дерева и должен уметь владеть самыми различными видами столярного оборудования.

Формовщик колбасных изделий в Москве может зарабатывать от 107 тысяч рублей, а оператор гибочного станка в Новосибирске — от 100 тысяч.

Токарь-револьверщик в Татарстане сможет заработать от 85 тысяч до 90 тысяч рублей. Работодатель ждет наличия опыта работы не менее трех лет и квалификации не ниже пятого разряда.

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