МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Франс Пресс.

Причиной взрыва стал ракетный удар, сообщил РИА Новости источник из столичного полицейского управления. По словам свидетелей, ракета попала по жилому дому, расположенному недалеко от аэропорта Кабула.

В результате взрыва погиб один ребенок, еще три человека пострадали, сообщает телеканал Al-Jazeera.