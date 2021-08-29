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В Кабуле прогремел сильный взрыв
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Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Франс Пресс. Причиной взрыва стал ракетный удар, сообщил РИА Новости источник из столичного полицейского... ПРАЙМ, 29.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Франс Пресс.
Причиной взрыва стал ракетный удар, сообщил РИА Новости источник из столичного полицейского управления. По словам свидетелей, ракета попала по жилому дому, расположенному недалеко от аэропорта Кабула.
В результате взрыва погиб один ребенок, еще три человека пострадали, сообщает телеканал Al-Jazeera.