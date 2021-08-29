Ураган "Ида" усилился до четвертой категории опасности на подходе к США
ВАШИНГТОН, 29 авг — ПРАЙМ. Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился в воскресенье до четвертой категории из пяти, которая означает вероятность "катастрофического ущерба", сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.
"Ида" сейчас движется над Мексиканским заливом в северном направлении и, как ожидается, в ближайшие часы достигнет побережья американского штата Луизиана.
"Ураган "Ида" продолжает быстро усиливаться в воскресенье утром. Максимальная скорость устойчивого ветра сейчас оценивается в 130 миль (215 километров) в час. Это переводит "Иду" в четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона", — говорится в сводке.
Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы, подвергнувшиеся удару стихии такой силы, могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания.
Помимо сильного ветра, "Ида" также угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.
Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, и власти страны оценили ущерб от него как незначительный.
"Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20210829/834548405.html