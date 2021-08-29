ВАШИНГТОН, 29 авг — ПРАЙМ. Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился в воскресенье до четвертой категории из пяти, которая означает вероятность "катастрофического ущерба", сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. США начали эвакуацию военных из Кабула

"Ида" сейчас движется над Мексиканским заливом в северном направлении и, как ожидается, в ближайшие часы достигнет побережья американского штата Луизиана.

"Ураган "Ида" продолжает быстро усиливаться в воскресенье утром. Максимальная скорость устойчивого ветра сейчас оценивается в 130 миль (215 километров) в час. Это переводит "Иду" в четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона", — говорится в сводке.

Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы, подвергнувшиеся удару стихии такой силы, могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания.

Помимо сильного ветра, "Ида" также угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.

Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, и власти страны оценили ущерб от него как незначительный.

"Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.