МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников внес в ГД законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Эксперты назвали главные ошибки при покупке дачного участка

"Законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия дачной амнистии, увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет", — сказал Крашенинников на пресс-конференции.

Напомним, что в декабре 2020 года программу уже продлевали, тогда срок установили до 1 марта 2026 года.

Дачная амнистия действует с 2006 года. Программа позволяет гражданам в упрощенном порядке оформлять права на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.