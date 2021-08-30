2021-08-30T13:59:17+03:00
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Лавров отметил поступательность экономических реформ в России
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В России проводят глубокие экономические реформы, поступательное движение в данной сфере налицо, и далеко не всем это нравится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Последние 20... ПРАЙМ, 30.08.2021
сергей лавров, экономика рф, мид рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВОЛГОГРАД, 30 авг — ПРАЙМ. В России проводят глубокие экономические реформы, поступательное движение в данной сфере налицо, и далеко не всем это нравится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, вернули себе свое собственное достоинство. Без него ни в жизни обычной человеческой ничего не получится путного, а тем более ничего не сделаешь на международной арене", — сказал Лавров на встрече с общественностью и молодежью в Волгограде.
"И то, что мы создали прекрасную армию, то, что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан гораздо более эффективно, то, что мы проводим глубокие экономические реформы. Да, не без ошибок, не без торможения. Вот последние полтора года пандемии коронавирусной инфекции вмешались, но тем не менее, налицо поступательное движение. Далеко не всем это нравится", — добавил он.