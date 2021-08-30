МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Члены российской трёхсторонней комиссии (РТК) рассмотрели проект, который упростит процедуру трудоустройства мигрантов в России, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Кремль высказался о нехватке трудовых мигрантов

Она провела заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в формате видеоконференции. В ходе заседания был рассмотрен и поддержан законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

"Документ разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Его принятие позволит оптимизировать процесс получения иностранными гражданами СНИЛС, что, в свою очередь, упростит для них процедуру трудоустройства на территории России", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что благодаря программному обеспечению, разработанному Минцифры, часть миграционных процедур, необходимых для начала работы в России, будет представлена иностранному гражданину до его въезда на территорию страны.

Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут зарегистрироваться в "Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ФГИС ЕСИА). Это позволит им подать в Пенсионный фонд России заявление об открытии индивидуального лицевого счета после пересечения границы РФ. Российские рестораторы предложили оплатить ввоз мигрантов

Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить СНИЛС уже после пересечения государственной границы Российской Федерации, что упростит и ускорит начало их трудовой деятельности на территории страны, а также будет способствовать сокращению нелегального трудоустройства. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, участники заседания обсудили оптимизацию процессов предоставления мер социальной поддержки, а также их администрирования. Начиная с 2022 года предлагается перейти на предоставление отдельных мер Пенсионным фондом России по принципу "единого окна". К таким мерам поддержки относятся пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также компенсацию страховой премии инвалидам и семьям с детьми-инвалидами по договору ОСАГО.

Члены РТК обсудили также ряд других важных тем. Среди них исключение стипендий из перечня доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей; особенности формирования листка нетрудоспособности в электронной форме; реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

РТК — координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ.