МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Выручка сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг Veon) по МСФО во втором квартале 2021 года увеличилась на 6,2% — до 69,596 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 2,2% — до 26,298 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 1,5 процентных пункта — до 37,8%. Общая выручка компании в мобильном сегменте выросла на 5,8% и составила 59,511 миллиарда рублей, в фиксированном — выросла на 8,6%, до 10,085 миллиарда. Сервисная выручка компании в мобильном сегменте составила 52,264 миллиарда рублей (рост на 1,6%), в фиксированном сегменте — 9,989 миллиарда рублей (рост на 8,3%).

Капзатраты компании по итогам квартала без учета лицензий выросли на 22,4% год к году и составили 22,077 миллиарда рублей. Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) составило 29,3%.

Количество абонентов оператора увеличилось за отчетный период на 0,6% год к году — до 50,1 миллиона, из них 33,9 миллиона составляют пользователи мобильного интернета. Показатель ARPU (средний доход на одного пользователя) вырос на 4,8%, до 348 рублей. Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) выросло на 6,8% — до 2,9 миллиона.

По итогам первого полугодия выручка оператора выросла на 3,8%, до 137,999 миллиарда рублей, сервисная выручка в мобильном сегменте составила 103,565 миллиарда (снижение на 0,4%), в фиксированном — 19,730 миллиарда рублей (рост на 7,6%). Показатель EBITDA в первом полугодии снизился на 1,5%, до 53,129 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA снизилась до 38,5% с 40,5%.

Общая выручка компании в мобильном сегменте по итогам полугодия выросла на 3%, до 117,861 миллиарда рублей, в фиксированном — выросла на 8,5%, до 20,138 миллиарда. Капзатраты компании без учета лицензий по итогам первых шести месяцев года выросли на 27,2% и составили 36,867 миллиарда рублей.

"Мы ожидаем, что в течение года "Билайн" продемонстрирует положительную динамику показателей сервисной выручки", — говорится в сообщении оператора.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).