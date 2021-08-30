МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" в первом полугодии 2021 года по МСФО составил 27,737 миллиарда рублей, показав снижение в 2,1 раза, сообщает компания.

Выручка выросла на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 195,148 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос в 3,7 раза, до 41,583 миллиарда рублей.

"Во втором квартале 2021 года группе "Аэрофлот" удалось в полной мере использовать возможности сегмента внутренних перевозок, а также постепенное возобновление международных полетов для улучшения финансовых результатов. С учетом сохраняющихся ограничений, масштаба деятельности и флота группы "Аэрофлот", волатильности макроэкономических факторов, в том числе определяющих стоимость керосина, влияния пандемии на спрос и снижения среднего срока будущих бронирований, кратное сокращение квартального чистого убытка до 2,6 миллиарда рублей является значительным улучшением результатов", — сообщил заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Он отметил, что ликвидность остается в центре внимания компании. На конец июня объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций увеличился по сравнению с показателем на конец 2020 года и составил 113,2 миллиарда рублей, что превышает размер долга без учета лизинговых обязательств.

Значимую поддержку ликвидности оказало увеличение числа бронирований билетов перед высоким сезоном. Чиханчин добавил, что выпуск пятилетних рублевых облигаций позволил улучшить структуру задолженности, сократив долю краткосрочных обязательств в пользу долгосрочных.

Общий долг компании по состоянию на 30 июня увеличился на 4,1%, до 782,5 миллиарда рублей.

"Пандемия и ее последствия по-прежнему продолжают оказывать влияние на результаты группы, поэтому мы продолжаем наше развитие с использованием возможностей внутреннего рынка и доступных возможностей на международном рынке, запустили и планируем к запуску новые внутренние и международные маршруты. Значительное ускорение темпов вакцинации в России, столь необходимое для транспортной отрасли, уже оказывает положительное влияние на перевозки и повышает нашу уверенность в продолжении восстановления авиации", — отметил Чиханчин.

Расходы компании на авиатопливо за шесть месяцев увеличились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45 миллиардов рублей на фоне роста объема перевозок и налета часов.