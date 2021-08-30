МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Финансовые итоги первого полугодия 2021 года стали рекордными для группы "Газпром", этому способствовал как рост экспортных доходов, так и контроль операционных затрат, заявил зампред правления компании Фамил Садыгов. Чистая прибыль "Газпрома" выросла в 22 раза

"Финансовые итоги первого полугодия 2021 года — рекордные для группы "Газпром". Достижению такого результата способствовал не только рост экспортных доходов, но и сохранение строгого контроля операционных затрат", — сказал Садыгов, слова которого опубликованы в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 21,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 995,521 миллиарда рублей, сообщила ранее в понедельник компания.

Как уточняет Садыгов, во втором квартале чистая прибыль составила 521 миллиард рублей, увеличившись третий квартал подряд. "Благодаря этому за шесть месяцев "Газпром" показал рекордную чистую прибыль — показатель составил колоссальную сумму — около 1 триллиона рублей", — заявил он. "Газпром" продолжает формировать долларовую кривую

"Капитальные расходы во втором квартале закономерно увеличились по отношению к низкой базе аналогичного периода прошлого года. В то же время это было более чем компенсировано сильным потоком от операционной деятельности, благодаря чему мы получили во втором квартале положительный свободный денежный поток в размере 132 миллиарда рублей, а за шесть месяцев 2021 года этот показатель составил 599 миллиардов рублей", — также отметил Садыгов. Он добавил, что этот показатель является наивысшим в истории компании.

Подушка ликвидности достигла максимального за два года уровня — почти 1,7 триллиона, увеличившись на 59% за полугодие.

Чистый долг "Газпрома" на конец первого полугодия снизился до 1,4 EBITDA, минимального с 2019 года уровня, сообщил Садыгов.

"Коэффициент чистый долг/EBITDA опустился до 1,4 – это минимальный уровень с 2019 года. Таким образом, мы вернули долговую нагрузку на комфортный уровень быстрее, чем закладывали при формировании бюджета", — приводятся слова Садыгова в официальном Telegram-канале "Газпрома".

Коэффициент чистый долг/EBITDA "Газпрома" на конец первого квартала 2021 года опустился до уровня 2,1, на конец 2020 года он составлял 2,6.

Садыгов отмечает, что EBITDA за второй квартал увеличилась год к году в 7,5 раза, до 703 миллиардов рублей, и оказалась выше показателя первого квартала.

В результате EBITDA за первое полугодие составила 1,4 триллиона рублей, что является рекордом за всю историю "Газпрома".

Данный показатель (коэффициент чистый долг/EBITDA) является важным в контексте дивидендных выплат "Газпрома". Согласно политике компании, если отношение чистого долга к EBITDA по итогам года выше 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении дивидендов, рекомендуемых для утверждения.

Как поясняли в компании, эта возможность позволит при необходимости сохранить долговую нагрузку на комфортном для "Газпрома" уровне.