МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Большинство инвесторов выступили за снижение контроля государства над цифровыми валютами, следует из исследования Ассоциации форекс-дилеров (АФД), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В ходе исследования предлагалось ответить на вопросы о регулировании цифровых валют, причинах и целях инвестирования в них, торговли CFD (Contract For Difference) на цифровые финансовые активы, а также о будущем традиционных фиатных денег. Банк России сообщил о снижении рисков перегрева ипотечного рынка

По данным исследования, 40,4% респондентов полагают, что контроль со стороны государства должен быть минимальным, верят в то, что регулирование рынка цифровых валют отсеет недобросовестных участников, лишь 34,8%.

При этом 23,1% респондентов ни разу не совершали операции с цифровыми валютами, из них 77,1% подумывают об ее приобретении в ближайшем будущем, 15,3% респондентов еще не приняли окончательного решения и только 7,6% категорически не собираются ее покупать.

Чаще одного раза в месяц торгуют цифровыми валютами 35,1% опрошенных, а 24,7% — реже одного раза в месяц. Остальные (17,1%) участники совершают операции с цифровыми валютами хотя бы один раз в месяц.

Основная причина инвестирования в цифровые валюты — желание увеличить свои накопления.

Мнения о роли государства по установлению правового режима цифровых инструментов разделились, что, безусловно, вселяет надежду на отсутствие новой эры "золотой лихорадки", — комментирует руководитель АФД Евгений Машаров.

"Инвесторы, желающие работать с поднадзорными финансовыми организациями, смотрят на данный вид актива именно как на инвестицию, а не хайп-продукт. При этом доля активных трейдеров составляет 35% от опрошенных. Также показательным является тот факт, что 60% респондентов выступают категорически против запрета на предложение иностранных финансовых активов участниками финансового рынка России", — говорит он.

Данное исследование как минимум показало наличие не только информационного спроса в обществе на эту тему, но и интереса к трейдингу как таковому, отмечает Машаров.

"Тем самым следует прогнозировать целую гамму сопутствующих этому процессу явлений, начиная от криптопирамид и заканчивая формированием сложных технологических решений. Последним сейчас как раз уже успешно и занимается Банк России, реализуя концепцию цифрового рубля", — резюмировал он.

Ассоциация форекс-дилеров объединяет три компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".