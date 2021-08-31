МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Министр по делам развития Дальнего Востока Алексей Чекунов рассказал о стоимости проекта по заселению региона. По его словам, она равняется восьми триллионам рублей. Такие цифры он назвал в интервью РБК. Советник Зеленского объяснил, почему Украина не закроет границы с Россией

Предполагается, что данный проект позволит увеличить население Дальнего Востока на два миллиона человек за ближайшие 15 лет. Для того, чтобы создать "новую среду для жизни", потребуется более 60 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

Чекунов отметил, что "запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка восьми триллионов рублей. Это агрегированная стоимость".

По расчетам министра и его ведомства, реализация подобного инвестиционного проекта принесет выгоду государству и бизнесу, поскольку новые жители будут создавать валовый продукт региона, который обернется дополнительными налогами. Однако привлекать их имеет смысл лишь при условии, что норма их производительности будет выше среднероссийской.

Также, согласно прогнозам Чекунова, на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник. Для этого Владивосток объединят с расположенным рядом городом Артем и потенциальным городом-спутником. Последний может получить название Спутник.