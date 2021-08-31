МИНСК, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкционное давление на Минск со стороны Запада, республика продолжает выполнять свои обязательства в сфере транзита. Белоруссия оценила возможность возврата авиасообщения с Европой

ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против отдельных белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов президента в 2020 году и нарушении прав человека. Лукашенко ранее заявил, что не исключает возможности ограничения транзита через республику в случае новых этапов санкций Запада.

Премьер республики Роман Головченко в конце мая также говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию.

"Мы страна транзитная, потенциал транзитный у нас огромный. И мы сохранили репутацию надежного партнера и полностью обеспечиваем свои функции в плане реализации этого транзитного потенциала", — сказал Лукашенко во вторник во время рабочей встречи с председателем государственного таможенного комитета Белоруссии Владимиром Орловским. Слова президента приводятся пресс-службой на его официальном сайте.

Президент отметил, что, несмотря на существующие сложности, в том числе санкционное давление, на 12% увеличился поток проследовавших через таможенную границу грузовых транспортных средств. "Это хорошая тенденция", — подчеркнул он.

Орловский уточнил, что за восемь месяцев на 100 тысяч грузовиков больше пересекло границу, чем в аналогичном периоде прошлого года. По словам главы белорусского государства, анализ ситуации говорит, что Белоруссия справляется со своей ролью на международной арене в сфере экономики.

Лукашенко отдельно остановился на санкционной проблематике. "В этой ситуации, конечно, роль таможенного комитета велика. Как мы помогаем нашим компаниям, предприятиям? Вы понимаете, что давление на границе к тому давлению санкционному — это будет уже излишне для наших компаний", — сказал глава государства, отметив, что необходимо поддержать белорусские предприятия в том числе и в таможенном плане.

Позже, по данным агентства Белта, Орловский уточнил, что речь идет о содействии белорусским предприятиям в плане скорости таможенного оформления и принятия решений. "То есть мы внедряем такие механизмы, которые исключают ожидание субъектов хозяйствования в оформлении деклараций", — сказал руководитель комитета.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств.

КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы.

Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".