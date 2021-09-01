ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум откроется на острове Русский во Владивостоке в четверг, он станет вторым крупным мероприятием в России, организованным в условиях пандемии, после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ВЭФ-2021 могут принять участие главы ряда иностранных государств

Форум пройдет в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн, всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников. В пленарном заседании форума лично примет участие президент РФ Владимир Путин, в онлайн-формате будут участвовать главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Главная тема форума в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.

ФОРУМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ Путин примет очное участие в пленарном заседании ВЭФ-2021

Восточный экономический форум в 2020 году был отменен из-за пандемии, таким образом, кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский примет гостей ВЭФ впервые за два года.

Как рассказал РИА Новости и.о. ректора ДВФУ Алексей Кошель, университет представит 4,1 тысячи номеров в кампусе для размещения гостей и участников форума. В учебных и административных зданиях кампуса прошел ремонт, гости будут жить в обновленных номерах.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко говорил в интервью РИА Новости, что территория кампуса во время форума станет "островом безопасности". Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарных мер и масочного режима, в помещениях будет шахматная рассадка.

Гостям, участникам, а также сотрудникам форума для прохода на площадку необходимо иметь отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Как сообщал ранее фонд "Росконгресс", участники форума, прилетающие во Владивосток из других городов, должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста до посадки в самолет. Иностранным участникам форума надо сдать один ПЦР-тест за 72 часа до пересечения границы и еще один — в одном из центров на территории РФ.

Для доступа на пленарное заседание форума понадобится сдать еще один ПЦР-тест – за сутки до прохода на площадку.

Бейджи участников активируются только после получения отрицательного теста.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА На подготовку Владивостока к ВЭФ направлено 700 миллионов рублей

Деловая программа форума разделена на шесть треков. В рамках трека "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится" планируется обсудить глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики, перспективы российского рынка труда, туризм, креативные индустрии, безуглеродную энергетику, перспективы золота и драгметаллов, а также антикризисные стратегии в медицине.

Трек "Дальний Восток – новые вызовы и возможности" будет посвящен малому бизнесу, агрокомплексу, городам будущего, беспилотным логистическим коридорам и привлечению инвестиций на Дальний Восток. В треке "Общая ответственность в меняющемся мире" пройдут сессии о развитии особо охраняемых природных территорий, экспорте медицины, ответственном потреблении, климатических изменениях и волонтерстве.

В рамках ВЭФ также состоится молодежный форум, на котором обсудят массовое вовлечение молодежи в предпринимательство.

Запланирован и ряд международных мероприятий: бизнес-диалоги России с АСЕАН, Италией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей, Индией, а также бизнес-диалог Россия-Европа.

На Международной конференции АТЭС по высшему образованию планируется обсудить вклад АТЭС и Африки в устойчивое высшее образование, большое Евразийское партнерство и АТЭС, а также цифровую трансформацию в образовании.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Aurus на водородном топливе представят на ВЭФ-2021

Пленарное заседание форума запланировано на 3 сентября, пятницу, оно начнется в 15.00 по местному времени (8.00 мск). На пленарном заседании очно выступит президент России Владимир Путин. В формате онлайн примут участие лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьеры Индии Нарендра Моди и Таиланда Прают Чан-Оча.

Глава государства пообщается в режиме видеоконференцсвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. Модератором пленарного заседания ВЭФ традиционно будет Сергей Брилев.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Спортивная программа ВЭФ включает соревнования 10 видам спорта, в том числе гала-матч по хоккею, турнир по теннису и чемпионат России по серфингу.

Центральным спортивным событием ВЭФ-2021 станет ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента РФ Владимира Путина. В этом году турнир пройдет в новом зрелищном формате: матчевой встречи юниорских сборных России и мира.

Второго сентября состоится этап мирового тура по керлингу WCT Pacific Ocean Cup. Турнир во Владивостоке откроет международный олимпийский сезон в этой дисциплине. Планируется участие сборных Китая, Южной Кореи, Новой Зеландии, Японии и России. Для российских спортсменов турнир во Владивостоке станет одним из этапов отбора в олимпийскую команду.

В рамках спортивной программы ВЭФ пройдет Roscongress Cup — парусная регата в классе "Плату-25", в которой примут участие лучшие профессиональные гонщики Дальнего Востока и экипажи из других регионов России – всего 14 команд.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА Приморье планирует заключить на ВЭФ соглашения на 100 миллиардов рублей

На набережной бухты Аякс (кампус ДВФУ) пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока", на которой все 11 дальневосточных регионов продемонстрируют свои особенности, привлекательные для туристов.

Приморский край даст попробовать напитки из местных дикоросов и блюда дальневосточной кухни. Бурятия представит работы современных бурятских скульпторов, которые отражают мифологию, историю и этнокультурную традицию народов республики. На стенде Сахалинской области гости смогут послушать выступления местных артистов.

Гости ВЭФ получат возможность посетить ведущие музеи Владивостока и Приморский океанариум, которые подготовили специальные программы к форуму. Концертно-театральная часть программы включает вечер классической музыки с народной артисткой России Хиблой Герзмавой, который состоится на Приморской сцене Мариинского театра.

На Спортивной набережной Владивостока будет работать интерактивная экспозиция "Третьяковка в движении". Экспозиция расскажет о коллекции музея, его основателе Павле Третьякове, а также даст возможность зрителям почувствовать себя гостем Третьяковской галереи.