МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило единые требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам, изменения позволят реализовать принцип "одного окна" для управляющих компаний парков, сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Правительством утверждены единые требования к индустриальным паркам и промышленным технопаркам на территории России…. Внесение изменений в федеральные требования… инициировал Минпромторг России. Работа шла в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Правительству было поручено обеспечить единообразие терминологии и синхронизацию требований, предъявляемых к данным площадкам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, которого цитирует пресс-служба, при доработке этих требований ведомство руководствовалось необходимостью упрощения процедур и выработки универсальных стандартов создания и деятельности данных объектов.

"Принятые правительством изменения позволят реализовать принцип "одного окна" для управляющих компаний парков: пройдя один раз проверку на соответствие федеральным требованиям, управляющая компания получает право воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки на федеральном или региональном уровнях, включая налоговые льготы и преференции", — отметил Мантуров.

Согласно изменениям в федеральные требования, урегулирован порядок расчета полезной площади индустриального парка и промышленного технопарка, а также уровень использования (загрузки) предприятиями-резидентами. Кроме того, расширен перечень возможных организационно-правовых форм, в которых может быть создана управляющая компания парка.

Уточняется, что теперь предусмотрено законодательное определение агропромпарков и агробиотехнопарков, которые также смогут быть включены в федеральный реестр и воспользоваться мерами господдержки.