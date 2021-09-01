МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в начале третьего квартала начали замедляться до более устойчивого уровня после прохождения наиболее активной фазы восстановления, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

По предварительной оценке Росстата, экономика России во втором квартале 2021 года выросла на 10,3% в годовом выражении после снижения в январе-марте на 0,7% год к году.

"Динамика различных оперативных индикаторов указывает на замедление роста экономики в начале третьего квартала до более устойчивых уровней после прохождения наиболее активной фазы восстановления в предыдущих кварталах", — сказано в документе. Греф назвал "путинские" выплаты пенсионерам вызовом для команды Сбера

Помимо этого, в ЦБ оценили эффект от выплат населению.

Влияние единовременных выплат пенсионерам, военным и правоохранителям на инфляцию в России будет разовым и небольшим, говорится в бюллетене.

"Единовременные выплаты пенсионерам, военным и правоохранителям в размере около 500 миллиардов рублей дополнительно поддержат потребительский спрос в конце третьего — начале четвертого квартала. Впрочем, их влияние на инфляцию будет разовым и небольшим. Финансирование расходов происходит за счет дополнительных ненефтегазовых доходов в рамках бюджетного правила. Такие возможности бюджета в целом учитываются при принятии решений по ДКП и формировании прогноза Банка России", — сказано в документе.

Банк России в конце августа сообщил, что соцвыплаты будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже в целом учтены в июльском прогнозе Банка России, и хотя возможно некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами, это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику.