МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в июле 2021 года увеличился на 4,7% в сопоставимых ценах по сравнению с июлем прошлого года, рост показателя за первое полугодие текущего года составил 9,3% в годовом выражении, говорится в оперативном докладе Росстата.

По сравнению с июнем 2021 года оборот розничной торговли в июле текущего года увеличился на 2,5%. В денежном выражении показатель в июле составил 3,276 триллиона рублей, в январе-июле — 21,367 триллиона.

В июне текущего года розничный оборот вырос на 10,9% в годовом выражении.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле 2021 года увеличился на 1,8% к аналогичному месяцу прошлого года — до 1,535 триллиона рублей, а по сравнению с июнем текущего года он показал рост на 2,2%. В январе-июле показатель повысился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,119 триллиона рублей.

В свою очередь, оборот непродовольственной розницы в июле вырос на 7,4% в годовом выражении — до 1,742 триллиона рублей, в месячном выражении он повысился на 2,7%.

В январе-июле продажи непродовольственных товаров в розничной торговле выросли на 16,9% в годовом выражении и составили 11,248 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июле 2021 года составила 46,8% против 48% в июле 2020 года и 47,2% в июне текущего года.

Доля непродовольственных товаров составила в июле 53,2% против 52% годом ранее и 52,8% в июне.

Оборот розничной торговли в июле на 95,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка.

Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,5%. В июле прошлого года эти доли составляли 95,6% и 4,4% соответственно, в июне текущего года — также 95,6% и 4,4% соответственно.