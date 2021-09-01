МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-июле 2021 года увеличилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июле сельхозпроизводство выросло на 0,9%, говорится в докладе Росстата.

В июне текущего года показатель увеличился на 0,1%. Объем производства сельхозпродукции в июле в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 718,8 миллиарда рублей, в январе-июле — 2,616 триллиона рублей.

В 2020 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.

На конец июля поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,9 миллиона голов, уменьшившись на 1,3% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 8 миллионов голов (на 1,4% меньше).

Поголовье свиней выросло на 2,4% — до 27,5 миллиона, овец и коз — снизилось на 5,4%, до 23,3 миллиона.

На хозяйства населения приходилось 40,4% поголовья крупного рогатого скота, 9,3% свиней, 46% овец и коз (на конец июля 2020 года — 40,9%, 10,3% и 45% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в январе-июле сельскохозяйственными организациями снизилось на 0,5% в годовом выражении — до 8,3 миллиона тонн (в живом весе), в июле — на 0,8%, до 1,2 миллиона тонн.

Производство молока за семь месяцев 2021 года в годовом выражении выросло на 0,1% и составило 19,1 миллиона тонн, в июле — снизилось на 1%, до 3,2 миллиона тонн.

Производство яиц в январе-июле уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 0,6% и составило 26,3 миллиарда штук, за июль — выросло на 0,3%, до 4 миллиардов штук.