МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в России в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%, свидетельствует данные Росстата.

"В июле 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства. Росстат заявил о росте инвестиций в экономику

Таким образом, общий уровень безработицы в России в июле опустился ниже допандемийного уровня — в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные (в июле текущего года — 3,430 миллиона человек).

Последний уровень безработицы в 4,5% фиксировался в сентябре 2019 года, при этом минимальный уровень безработицы по стандартам МОТ был отмечен в августе 2019 года и составил 4,3%.

Резкий рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года — показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась. В июне 2021 года уровень безработицы в России составил 4,8%.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу июля 2021 года в органах службы занятости населения, состояли на учете 1,3 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,1 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.