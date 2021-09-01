МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,09%, с начала года по 30 августа потребительские цены выросли на 4,68%, сообщает Росстат.

"За период с 24 по 30 августа 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09%, с начала августа — 100,16%, с начала года — 104,68%", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,1%. До этого с середины июля чередовались дефляция и нулевая инфляция.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,1%. Инфляция в России ускорилась в годовом выражении

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 1%, путевки в дома отдыха, пансионаты — на 0,9%, санатории — на 0,4%.

Среди строительных материалов увеличились цены: на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 0,8%, металлочерепицу — на 1,9%.