МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Строительство калийного горно-обогатительного комплекса в Белоруссии общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов оказалось под угрозой из-за отказа Китая перечислять остаток кредита. Об этом пишет "Наша Нива" со ссылкой на свои источники. Китай назвал необоснованными санкции США по "Северному потоку-2"

Издание заявляет о том, что на проект уже потрачены 820 миллионов долларов, но с конца июня работы не ведутся. Китайская сторона заморозила очередной транш в размере 103 миллиона долларов из-за санкций, которые США и ЕС ввели в отношении республики.

О кредите договорилась компания "Славкалий", которой владеет российский миллиардер Михаил Гуцериев. Последний попал в американские и европейские санкционные списки за поддержку режима президента страны Александра Лукашенко.

Кроме того, санкции введены и в отношении Беларусбанка, через который китайские деньги шли на проект. "Славкалий" вместе с Минском пытается договориться с китайцами, но безуспешно. В результате застройщики покидают площадку. Убедить их взять кредиты самостоятельно под гарантии погашения их структурами Гуцериева не удалось.