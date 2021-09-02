ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. За 8 месяцев 2021 года инвестиции в проекты с господдержкой на Дальнем Востоке составили 50% от общего объема инвестиций в макрорегион, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Путин на совещании по развитию ДФО: надо ставить амбициозные цели

Как отметил вице-премьер, общий объем фактических инвестиций, которые были вложены в развитие Дальнего Востока при господдержке, уже составил 2 триллиона рублей. При выполнении всех соглашений ДФО получит 6,3 триллиона рублей инвестиций.

"Важным является то, что по результатам 8 месяцев 2021 года инвестиции в проекты с государственными мерами поддержки обеспечивают почти 50% от общего объема инвестиций в ДФО", — доложил Трутнев президенту РФ Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы можем уверенно говорить, что именно государственная поддержка, те преференции, которые созданы по вашему, Владимир Владимирович, поручению, обеспечивают тот рост динамики развития экономики на Дальнем Востоке, который сегодня зафиксирован", — подчеркнул полпред.

Докладывая президенту, Трутнев также выступил с инициативой о снижении размера необходимого стартового капитала для предпринимателей, желающих получить статус резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ).

"ТОР собирает крупные и средние проекты, СПВ — средние и мелкие. В этом году будем вносить предложения по изменению барьеров входа. Здесь стоит 5 миллионов рублей, считаем, что это очень много для мелкого бизнеса. Думаем, что можно понизиться, потому что не у каждого человека есть 5 миллионов стартового капитала, а особенно после пандемии надо поддержать мелкий бизнес", — сказал вице-премьер.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.