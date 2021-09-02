ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предлагает провести масштабную реновацию городов Дальневосточного федерального округа (ДФО). С такой инициативой вице-премьер обратился к президенту России Владимиру Путину на совещании по развитию ДФО в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин призвал сделать более доступными авиаперевозки для россиян

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть возможность принять решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока", — обратился Трутнев к главе государства.

Как отметил вице-премьер, состояние дальневосточных городов является одним из важнейших факторов, влияющих на настроение людей и их желание жить и работать в регионе.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.