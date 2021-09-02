БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, что в рамках ВЭФ будут подписаны первые шесть сделок общим объемом 123 миллиарда рублей в рамках дальневосточной концессии. Трутнев призвал рассмотреть возможность масштабной реновации городов ДФО

"Дальневосточная концессия – это новый инструмент, направленный на то, чтобы создать инфраструктуру в несколько раз быстрее, инфраструктуру для инвестиционных проектов и социальную для новых сотрудников. К нам пришли крупнейшие проекты, …их потребности в инфраструктуре кратно превышают наши существующие ресурсы. …Я докладывал Вам этот механизм в начале года, правительство РФ подготовило и в ближайшие дни примет необходимые для этого постановления, и на форуме мы подписываем первый шесть сделок объемом 123 миллиарда рублей с ведущими инвесторами РФ, которые будут создавать инфраструктуру", — рассказал Чекунков, его доклад на ВЭФ транслировался в эфире телеканала "Россия 24".

Чекунков добавил, что по условиям дальневосточной концессии есть договоренность с инвесторами, что им "не будут дарить инфраструктуру, они создадут ее за свой счёт, а государство расплатится с ними на протяжении 10-20 лет".

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.