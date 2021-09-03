МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Единовременные денежные выплаты военным пенсионерам и пенсионерам правоохранительных органов, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будут производиться на следующей неделе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства. Эксперт оценил затраты государства на выплаты военным

Ранее во вторник на официальном интернет-портале правовой информации были размещены два указа, которые подписал президент России: о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

"Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей военным пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, министерством финансов Российской Федерации вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в введении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем, чтобы выплаты начались на следующей неделе", — подчеркнула Голикова.