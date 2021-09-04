МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. В России оптимальный размер прожиточного минимума на данный момент составляет 25 тысяч рублей, заявил в разговоре с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Эксперт объяснил, зачем нужен МРОТ

"Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей инфляцию не разгонят и не ускорят. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше", — отметил он.

По словам законодателя, в России сейчас прожиточный минимум является заниженным. "Он ниже, чем во всех европейских странах, поэтому надо его повысить. К инфляции это не приведет", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что если сделать прожиточный минимум в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей, то такой показатель уже повлияет на товарную массу. "А 25 тысяч не повлияют на рост цен", — объяснил Арефьев.

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России будет равняться 11 950 рублям. Для трудоспособного населения его размер — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля. В этом году показатель на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.

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