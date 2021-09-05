ТОКИО, 5 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK заявил, что на 8 сентября запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", а также министров из России и Китая, главной темой будет ситуация в Афганистане. ЕС готовит пакет помощи соседям Афганистана на 600 миллионов долларов

"Встреча на уровне глав МИД стран "большой семерки" для обсуждения ситуации в Афганистане, на которой также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран, ожидается на следующей неделе", — подчеркнул он, добавив, что это "может произойти уже 8 сентября".

В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* Запрещенная в России террористическая организация

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