Песков назвал запретную тему для переговоров Путина с Зеленским
Песков: в Кремле не будут поднимать вопрос принадлежности Крыма при переговорах с Зеленским
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вопрос территориальной принадлежности Крыма не может обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили РИА Новости.
Как отметил Песков, в Кремне не существует такой темы.
"А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым", — заявил Песков на телеканале "Россия 1".