МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Вопрос территориальной принадлежности Крыма не может обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщили РИА Новости.

Как отметил Песков, в Кремне не существует такой темы.

"А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым", — заявил Песков на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что данная территория входит в состав РФ, поэтому руководство РФ не будет поднимать этот вопрос на переговорах с лидером иностранного государства.

Киеву и Москве "пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", подытожил Песков.

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