МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. В России нужно вернуть переход на зимнее и летнее время, чтобы синхронно существовать со всем остальным миром, заявил URA.RU депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев. В Госдуме предложили не ставить оценки в начальных классах

По его словам, при существующей модели Россия не получила экономического эффекта. "Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов", — сказал Жигарев.

По мнению парламентария, возвращение перевода времени было бы положительно воспринято обществом. "Для многих людей это будет возвращением к тем временам, к которым они привыкли. Это также создаст удобства и с точки зрения перелетов и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе, которые наши граждане любят смотреть", — добавил он.

В России отмена сезонного перевода часов произошла в 2011 году. В 2014 году опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 35% респондентов заявили, что их больше устраивало переводить стрелки два раза в год, чем жить по летнему времени. В 2014 году Россия вернулась к зимнему времени, однако сезонный переход не был возвращен.

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