МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство России оперативно проработало решения, чтобы реализовать инициативу президента по выплатам военным, работу надо организовать четко, чтобы не было сбоев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату

"Сегодня по поручению главы государства начинаются единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов. Их размер для всех одинаковый: 15 тысяч рублей", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партии "Единая Россия". Как доложил мне Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты", — сказал он.

Мишустин поблагодарил коллег за оперативность.

"И прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", — подчеркнул Мишустин.