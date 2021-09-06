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https://1prime.ru/state_regulation/20210906/834614762.html
ЛНР и ДНР хотят создать единое экономическое и таможенное пространство
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Единое экономическое и таможенное пространство намерены создать самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, говорится в тексте декларации по итогам прошедшей в... ПРАЙМ, 06.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛУГАНСК, 6 сен — ПРАЙМ. Единое экономическое и таможенное пространство намерены создать самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, говорится в тексте декларации по итогам прошедшей в понедельник в формате видеоконференции межгосударственной встречи на высшем уровне ДНР и ЛНР.
"Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путём создания единого экономического пространства", — говорится в декларации, текст которой был предоставлен журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.
По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.