ЛУГАНСК, 6 сен — ПРАЙМ. Единое экономическое и таможенное пространство намерены создать самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, говорится в тексте декларации по итогам прошедшей в понедельник в формате видеоконференции межгосударственной встречи на высшем уровне ДНР и ЛНР.

"Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путём создания единого экономического пространства", — говорится в декларации, текст которой был предоставлен журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.