МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили сотрудничество, реализацию крупных совместных проектов и углубление интеграции в Союзном государстве, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в понедельник.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьеры уделили особое внимание задачам углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии.