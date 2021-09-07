МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Начиная с 1 октября заработная плата железнодорожников будет проиндексирована на 1,4%, сообщается на официальном канале РЖД в мессенджере Telegram. Российские банки разрешили клиентам снятие зарплаты частями в любое время

"Это будет третья индексация в текущем году. Её размер составит 1,4%, что соответствует прогнозу темпа роста инфляции", — приводятся в сообщении слова главы РЖД Олега Белозерова.

Он добавил, что это позволит обеспечить повышение уровня реальной заработной платы работников.