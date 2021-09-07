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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210907/834620834.html
РЖД проиндексируют сотрудникам зарплату на 1,4%
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Начиная с 1 октября заработная плата железнодорожников будет проиндексирована на 1,4%, сообщается на официальном канале РЖД в мессенджере Telegram. "Это будет третья индексация в... ПРАЙМ, 07.09.2021
зарплата, индексация, ржд, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Начиная с 1 октября заработная плата железнодорожников будет проиндексирована на 1,4%, сообщается на официальном канале РЖД в мессенджере Telegram.
"Это будет третья индексация в текущем году. Её размер составит 1,4%, что соответствует прогнозу темпа роста инфляции", — приводятся в сообщении слова главы РЖД Олега Белозерова.
Он добавил, что это позволит обеспечить повышение уровня реальной заработной платы работников.