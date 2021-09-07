КИЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября превысили 31,6 миллиарда долларов, это рекорд за последние 9 лет, такой результат получен благодаря недавнему перераспределению специальных прав заимствования Международного валютного фонда (МВФ), следует из сообщения пресс-службы Нацбанка (центробанка) страны (НБУ). Запасы газа в украинских ПХГ сократились на 30%

"По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 31 614,5 миллиона долларов США (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (больше от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в апреле 2012 года)", — сообщается на сайте НБУ.

"В августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1928,2 миллиона специальных прав заимствования (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ", — добавляет регулятор.

Также, как уточнила пресс-служба регулятора, динамику резервов в течение августа определяли: операции Национального банка на межбанковском валютном рынке; операции по управлению государственным долгом; переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Таким образом, текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.