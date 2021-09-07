МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Финансовые результаты "Камаза" по итогам года ожидаются значительно выше прошлогодних, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин по время пресс-конференции

"Мы уверены, что до конца года мы придем с хорошим финансовым результатом. У нас объемы будут значительно превышать результаты прошлого года", — сказал он.

Чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО в прошлом году составила 3,1 миллиарда рублей. А за первое полугодие текущего года она составила почти 4 миллиарда рублей.