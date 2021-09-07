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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210907/834623514.html
Руководство "КамАЗа" рассказало об ожидаемых финансовых результатах
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Финансовые результаты "Камаза" по итогам года ожидаются значительно выше прошлогодних, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин по время пресс-конференции "Мы... ПРАЙМ, 07.09.2021
камаз, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Финансовые результаты "Камаза" по итогам года ожидаются значительно выше прошлогодних, заявил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин по время пресс-конференции
"Мы уверены, что до конца года мы придем с хорошим финансовым результатом. У нас объемы будут значительно превышать результаты прошлого года", — сказал он.
Чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО в прошлом году составила 3,1 миллиарда рублей. А за первое полугодие текущего года она составила почти 4 миллиарда рублей.