МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вопросы госучастия в экономике РФ требуют взвешенного подхода, сейчас же доля государства в бизнесе только растет, заявил РИА Новости во вторник замглавы комитета Совфеда по экономполитике Валерий Васильев. Песков ответил на заявления Кудрина о сокращении госсектора экономики

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом.

"С подобным предложением председатель Счетной палаты выступает не первый раз. Ранее приводились аргументы, связанные с госпомощью предприятиям в сложных условиях, вызванных необходимостью частичных локдаунов", — отметил Васильев. Что касается слов о том, что госсектор не является драйвером экономики, то подобный аргумент тоже звучит в информационном поле не впервые, добавил он.

Однако, по мнению сенатора, это касается не всех компаний с высоким госучастием, а лишь отдельных структур.

"С другой стороны, несмотря на призывы президента РФ, который с 2018 года также выступает с предложениями о необходимости снижения доли госсектора в экономике, этот процесс идет достаточно медленно, а в отдельных сферах даже увеличивается — по оценкам Центра стратегических разработок, за 10 лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39 до 48%", — подчеркнул он. Кремль заявил об отсутствии решений по приватизации в России

Васильев считает, что здесь существуют два тормозящих процесс фактора. Во-первых, это санкционная политика со стороны европейских стран и США, которая, с одной стороны, вынуждает "разгосударствлять" бизнес, но, с другой стороны, усложняет эти процессы.

"И, во-вторых, это необходимость реализации крупных проектов, в том числе межрегиональных инфраструктурных проектов, которые часто оказываются не под силу даже крупному бизнесу, поскольку требуют серьезных согласований на различных уровнях, которые гораздо проще достигаются именно на государственном уровне. Именно поэтому в отдельных сферах экономики процесс огосударствления даже усиливается", — пояснил он.

По мнению сенатора, в вопросах собственности "необходим взвешенный подход, поскольку где-то государственное присутствие необходимо, тогда как в других областях нужно было бы сокращать, но делать это необходимо последовательно и вдумчиво с учетом государственных интересов и интересов гражданского общества".