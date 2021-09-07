САРАТОВ, 7 сен — ПРАЙМ. Премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил, что даст поручение о том, чтобы за счет средств из дорожных фондов можно было ремонтировать не только дорожное покрытие, но и трамвайное полотно.

С соответствующей просьбой к нему обратились работники Кировского трамвайного депо, которое глава правительства посетил в ходе рабочего визита в Саратов.

"Здесь вопрос финансирования… Чтобы мы могли использовать средства, в том числе дорожных фондов, на то, чтобы ремонтировать не только дорогу, но и трамвайное полотно. Я по возвращении такое поручение дам, чтобы мы посмотрели и решили этот вопрос, в том числе нормативно. И, конечно же, будем это делать", — сказал Мишустин.

Работники депо также обратили внимание главы правительства на устаревшие инструкции и нормативы при организации трамвайного полотна.

На это Мишустин сказал, что сегодня все нормативы, касающиеся, в том числе, и общественного транспорта, должны согласовывать с партнерами по ЕАЭС.

"Мы такой вопрос ставили глобально по общественному транспорту… Я знаю, что по срокам в первом квартале 2022 года должны принять это для всех членов ЕврАзЭС", — сказал премьер РФ, пообещав по возвращении в Москву поручить ускорить решение этого вопроса.

Он также поблагодарил работников депо за их труд.

Кировское трамвайное депо было введено в эксплуатацию в 1935 году. Оно обслуживает 4 маршрута, которые связывают центр города с Ленинским районом, а также следуют в отдаленные микрорайоны.

Производственные здания объекта находятся в аварийном состоянии — в настоящее время готовится техническое задание на поведение проектных работ по строительству нового депо.