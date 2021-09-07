МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Нью-Дели планирует нарастить поставки энергоносителей из России, в том числе за счет импорта СПГ, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Венкатеш Варма.

"Да (планируем увеличить поставки СПГ — ред.). Это определенно одна из областей, которые (стороны) обсуждают. Мы намерены увеличить долю импорта российских энергоносителей. На данный момент несмотря на большие взаимные инвестиции в энергетический сектор, импорт сжиженных углеводородов из России в Индию составляет лишь один процент. Мы намерены увеличить эту долю", — сказал посол Индии.

По словам индийского посла, экономика Индии, как ожидается, будет расти темпами от 8 до 10% ежегодно в течение ближайших нескольких лет, а потребление энергоресурсов вырастет вдвое.

"Так что для российских компаний открываются большие перспективы для участия в формировании энергобезопасности Индии", — подчеркнул Венкатеш Варма.

Ранее Россию посетил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, который принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также провел встречи с руководством российских компаний "Роснефть", "Новатэк", "Газпром нефть" и "Сибур", а также с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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