МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в августе поставила заказчикам 40 самолетов после 47 месяцем ранее, говорится в сообщении компании. Finnair надеется на восстановление полетов между Финляндией и Россией

Компания указывает, что в августе самолеты были поставлены 25 клиентам по всему миру. Всего с начала года Airbus поставила 384 самолета 70 клиентам, сообщается в релизе.

При этом заказы в августе подскочили до 102 с 2 самолетов месяцем ранее. Суммарное число заказов с начала года, согласно данным компании, составляет 269 самолетов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.