МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому для сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), нужно согласие президента РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В Госдуму внесен проект федерального закона "Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В пояснительной записке отмечается, что "законопроектом предусматривается подготовка правительством РФ предложений о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса, которые представляются президенту Российской Федерации для утверждения".

"Совершение акционерами (участниками) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения либо передачей в доверительное управление акций (долей) хозяйственных обществ, включенных в перечень, осуществляется с согласия президента Российской Федерации на основании предложений правительства Российской Федерации. Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны", — говорится в тексте законопроекта.

Изменения в части необходимости согласования с президентом РФ вносятся в федеральные законы "О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и "О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

В пояснительной записке уточняется, что "законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами РФ, совершаемые с акциями (долями) хозяйственных обществ, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций (долей) хозяйственных обществ в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)".