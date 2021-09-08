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https://1prime.ru/state_regulation/20210908/834639486.html
Минфин не исключил предоставления Россией финансовой помощи Белоруссии
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Минфин РФ не исключает предоставление финансовой поддержки Белоруссии в случае необходимости, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы видим, что наш сосед оказался в непростом... ПРАЙМ, 08.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не исключает предоставление финансовой поддержки Белоруссии в случае необходимости, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы обсуждаются поддержки. Но сейчас самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик. Сегодня это самое главное на повестке дня", — сказал он на брифинге в рамках Московского финансового форума.
"Но я не исключаю, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", — добавил Силуанов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.