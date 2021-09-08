МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не исключает предоставление финансовой поддержки Белоруссии в случае необходимости, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы обсуждаются поддержки. Но сейчас самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик. Сегодня это самое главное на повестке дня", — сказал он на брифинге в рамках Московского финансового форума.

"Но я не исключаю, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", — добавил Силуанов.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.