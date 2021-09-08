МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Экономика России в целом восстановилась и вышла на допандемийный уровень, об этом свидетельствует снижение безработицы, рост инвестиций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. ВВП России вернулся к допандемическому уровню

"Мы считаем, что экономика в целом восстановилась, вышла на допандемийные уровни. Это видно не только по темпам роста экономики, это видно по тому, что безработица у нас выходит на доковидные параметры. Мы видим, что инвестиции растут, если посмотреть без нефтегазового сектора по 5% в реальном выражении", — сказал Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

По его словам, экономическая активность налицо.

"Если говорить даже про поступление налогов, то мы видим, что поступления НДС, НДФЛ значительно опережают те прогнозы роста экономики, которые мы имеем на текущий год. Мы можем даже иметь более оптимистичные прогнозы по динамике развития экономики к концу года", — добавил глава Минфина.

Он также отметил, что, несмотря на то что экономика РФ преодолела последствия пандемии, важно сохранить этот тренд и поддержать рост экономики. Силуанов подчеркнул, что на реализацию этой цели направлены стратегические инициативы правительства, кроме того, будут задействованы средства ФНБ (на реализацию проектов в инфраструктуре, новых секторах экономики), программа бюджетных инфраструктурных кредитов.

"Мы считаем, что тот стимул, который предусмотрен в бюджете, и те структурные меры, которые мы реализуем должны обеспечить заданные темпы роста экономики. В этом году мы ожидаем около 4,2%, в 2022 году — порядка 3%", — сказал министр финансов РФ.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.